Возвращение в прекрасный 2016 год. В программе: — Кофе-уголок: освоим один из самых элегантных способов заваривания — колд-брю. Медленный, холодный, терпеливый, как ожидание новой серии любимого сериала в 2016-м — Мастер-класс «Лобстер»: создадим стильный декор для интерьера своими руками и унесем красоту домой — Квиз «Культ 2016»: вспомнишь мемы, музыку, кино и эстетику того самого года. Будет громко, смешно и немного стыдно за то, что ты всё это помнишь. — Дресс-код: в стиле 2016! Доставай клетчатую рубашку и любимый чокер, всё, что кричит: «Я был в тренде, когда это было трендом»