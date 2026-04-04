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  1. Красноярск
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Усатая вечеринка в стиле 2016

Центр путешественников, улица Карла Маркса, 49

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Возвращение в прекрасный 2016 год. В программе: — Кофе-уголок: освоим один из самых элегантных способов заваривания — колд-брю. Медленный, холодный, терпеливый, как ожидание новой серии любимого сериала в 2016-м — Мастер-класс «Лобстер»: создадим стильный декор для интерьера своими руками и унесем красоту домой — Квиз «Культ 2016»: вспомнишь мемы, музыку, кино и эстетику того самого года. Будет громко, смешно и немного стыдно за то, что ты всё это помнишь. — Дресс-код: в стиле 2016! Доставай клетчатую рубашку и любимый чокер, всё, что кричит: «Я был в тренде, когда это было трендом»

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