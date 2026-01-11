Ты Услышишь и забудешь!
Андеграунд-бар 64/6, Качинская улица, 64/6
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Новый концерт молодой артистки, под псевдонимом, Ты услышишь и забудешь! На концерте ты получишь гору позитивных эмоций от музыки разного жанра, которую исполнит для тебя команда. Живой звук музыкальных инструментов и потрясающий вокал, проведите время вместе с нами. В этот вечер для тебя выступят: Варвара Варламова; бас гитара - Глеб Назаренко; 1 гитара - Лев Чеканов; 2 гитара - Иван Ковригин; ударная установка - Андрей Зыков.
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