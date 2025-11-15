Ты Услышишь и забудешь!
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Первый сольный концерт молодой артистки под псевдонимом «Ты услышишь и забудешь!» Будут исполнены популярные песни, от автора, такие как: «Денег нету», «Ты как», а так же: «Рядом» — совместно со специальным гостем, Артёмом Лугининым, более известным как «Mawer». Основная часть программы будет состоять из песен, которые Варвара ещё не выпустила. В этот вечер для тебя выступят: Варвара Варламова. Бас гитара — Глеб Назаренко. 1 гитара — Лев Чеканов. 2 гитара — Иван Ковригин. Ударная установка — Андрей Зыков.
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