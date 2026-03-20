ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Твоё далеко

МТБЦ «Пилот», Аэровокзальная улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Российская синти-поп группа, созданная в 2014 году в Красноярске. Музыканты создают музыку, которая звучит так, будто всегда была рядом — песни о хрупкости, надежде и тоске по неизвестному будущему, где есть то сокровенное, ради чего стоит к нему идти, ехать, бежать. На весеннем туре они споют песни о любви и хрупкости чувств. А ещё сыграют новые синглы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста