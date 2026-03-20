Российская синти-поп группа, созданная в 2014 году в Красноярске. Музыканты создают музыку, которая звучит так, будто всегда была рядом — песни о хрупкости, надежде и тоске по неизвестному будущему, где есть то сокровенное, ради чего стоит к нему идти, ехать, бежать. На весеннем туре они споют песни о любви и хрупкости чувств. А ещё сыграют новые синглы.