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  1. Красноярск
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Цвет соло. Белый

В центре Мира, проспект Мира, 96

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

В эпоху клипового мышления, когда образы мелькают, как кадры в фильме, галерея предлагает замедлиться и обратить внимание на то, что кажется «лишенным цвета», и разглядеть в этом глубину: через контекст, символизм, мастерство художника и собственное восприятие. Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

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