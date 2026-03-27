В эпоху клипового мышления, когда образы мелькают, как кадры в фильме, галерея предлагает замедлиться и обратить внимание на то, что кажется «лишенным цвета», и разглядеть в этом глубину: через контекст, символизм, мастерство художника и собственное восприятие. Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.