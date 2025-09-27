True crime вечер «Дела»
ДК Комбайностроителей, улица Бограда, 134
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
True crime вечер «Дела» — возможность погрузиться в атмосферу любимого криминального подкаста, встретиться с ведущим Фаустом21века, автором формата и секретным гостем, а также задать интересующие тебя вопросы. Реальные истории из преступного мира, мурашки по коже и приятная компания — это то, что тебе нужно!
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