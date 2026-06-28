Тройной стендап — вечер длинных монологов. Три опытных комика выступают в длинной форме: проверенные шутки, свежие мысли и истории, которые точно тебе зайдут. Это формат, где резидентам даётся больше времени на сцене, чтобы раскрыть себя и свой взгляд на комедию. Стендап проходит каждое воскресенье в 20:00.