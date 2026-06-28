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Тройной стендап

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Тройной стендап — вечер длинных монологов. Три опытных комика выступают в длинной форме: проверенные шутки, свежие мысли и истории, которые точно тебе зайдут. Это формат, где резидентам даётся больше времени на сцене, чтобы раскрыть себя и свой взгляд на комедию. Стендап проходит каждое воскресенье в 20:00.

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