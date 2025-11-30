Группа отправляется в тур с новым альбомом «Висхолдинг». На концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома. Коллектив, основанный Глебом Викторовым и уже ставший одной из главных групп своего жанра знаком слушателю мрачной романтикой, живым звуком и честными текстами — всё это стало фирменным стилем группы. Сольные концерты станут особыми встречами с атмосферой меланхолии и настоящей осени, где каждый слушатель сможет услышать любимые песни и прочувствовать их по-новому.