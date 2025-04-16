Травма
Бар «Нули», проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 160/1
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Внимание: изменилось время начала концерта. Новая дата: 16.04.2025, 18:30. Приходи, чтобы проникнуться атмосферой артиста под звуки фонка. Концерт станет настоящим событием для всех, кто ищет новые эмоции и впечатления.
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