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Травма

Бар «Нули», проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 160/1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: изменилось время начала концерта. Новая дата: 16.04.2025, 18:30. Приходи, чтобы проникнуться атмосферой артиста под звуки фонка. Концерт станет настоящим событием для всех, кто ищет новые эмоции и впечатления.

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