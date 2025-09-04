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  1. Красноярск
  2. События

Тлек Адилбай

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Тлек Адилбай — комик с восьмилетним стажем. Родился в Казахстане, начинал в Томске, сейчас — резидент «Стендап Сибирь» в Красноярске. За восемь лет на сцене Тлек успел сменить четыре города. Поэтому на концерте тебя ждут истории о том, как снова и снова начинать всё с нуля. Он расскажет про родителей, бесконечные переезды, традиции и взросление. А ещё о жизни между двумя странами, одна из которых постоянно пытается его выгнать. За все эти годы он устал, и теперь хочет рассказать тебе об этом смешно.

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