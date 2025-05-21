ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Thrill Pill

Высотная улица, 35А/1

Начало:

Завершение:

от 899₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

THRILL PILL делает музыку жанра хип-хоп, рэп и трэп. Тимура обвиняли в обилии пошлости и сквернословит в его песнях, но сам он заявляет, что таким образом выражает протест против современной рэп-индустрии, где всё, по его мнению, буквально пропитано фальшью и неискренностью.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста