THRILL PILL делает музыку жанра хип-хоп, рэп и трэп. Тимура обвиняли в обилии пошлости и сквернословит в его песнях, но сам он заявляет, что таким образом выражает протест против современной рэп-индустрии, где всё, по его мнению, буквально пропитано фальшью и неискренностью.