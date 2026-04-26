Thomas Mraz отравляется в большой тур по России, посвященный десятилетию легендарного альбома артиста «May 13». Треки «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston», «Chavron Ocean» — бесспорные хиты. На концертах будет исполнен весь альбом «May 13», а также новый материал, который будет выходить во время ожидания тура. Новые эмоции от уже ставших классикой треков, свежее прочтение второго альбома Томаса в сочетании с ранее не исполнявшимися вживую треками из грядущего альбома артиста.