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Thomas Mraz

Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1

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от 2500₽ до 3700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Thomas Mraz отравляется в большой тур по России, посвященный десятилетию легендарного альбома артиста «May 13». Треки «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston», «Chavron Ocean» — бесспорные хиты. На концертах будет исполнен весь альбом «May 13», а также новый материал, который будет выходить во время ожидания тура. Новые эмоции от уже ставших классикой треков, свежее прочтение второго альбома Томаса в сочетании с ранее не исполнявшимися вживую треками из грядущего альбома артиста.

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