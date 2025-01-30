Лекция музыкального обозревателя Андрея Шевелёва «The Cure — песни затерянного мира». Полюбившийся лекторий о культовых исполнителях возвращается. Когда группа, вклад которой в современную музыку трудно переоценить, выпускает новый альбом после 16-летнего перерыва, это может быть или триумфом, или грандиозным провалом, или... новым альбомом The Cure. Тебя ждёт рассказ о творческом пути группы и, разумеется, о её новом альбоме «Songs of a Lost World».