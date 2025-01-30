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The Cure — песни затерянного мира

проспект Мира, 88

Начало:

Завершение:

290₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция музыкального обозревателя Андрея Шевелёва «The Cure — песни затерянного мира». Полюбившийся лекторий о культовых исполнителях возвращается. Когда группа, вклад которой в современную музыку трудно переоценить, выпускает новый альбом после 16-летнего перерыва, это может быть или триумфом, или грандиозным провалом, или... новым альбомом The Cure. Тебя ждёт рассказ о творческом пути группы и, разумеется, о её новом альбоме «Songs of a Lost World».

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