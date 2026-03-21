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Тень разума: как магия и мистика повлияли на развитие философии

Квартира Академика, улица Академгородок, 66

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Поговоришь о мистицизме в средневековой философии. Тут посмотришь, как идеи мистицизма античных философских школ повлияли на развитие средневековой мысли и узнаешь, как мистики пытались достичь того, что находится «по ту сторону бытия и небытия». Средневековые мистики утверждали: чтобы найти Бога, нужно потерять все свои о Нём представления. Их путь — это погружение в ослепляющую тьму, где заканчиваются слова и начинается подлинная встреча. Разберёшь учение о божественном мраке, в котором тьма сияет ярче света. Ведущий цикла встреч Андрей Александрович Груздев, кандидат философских наук, директор Гуманитарного института СФУ. Вход свободный.

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