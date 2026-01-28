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Тёмный принц

Высотная улица, 35А/1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Исполнителем под псевдонимом «Тёмный принц» является российский рэпер Артём Бондарев, известный мрачной эстетикой, эмоциональными текстами и смешением жанров. Стиль: Саундклауд-рэп, дарк-трэп и альтернативный хип-хоп с мрачной лирикой и плотными битами.

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