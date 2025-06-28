Коллаборация красноярского андеграунда в стенах антуражного подземелья. Ведущие промо-группы локальной электронной сцены, музыкальное объединение «Кооператив», а также творческая группировка ДЕЛ(А) крепко связались одной общей целью — творить и самовыражаться. Секретное место в центре города – адрес появится в день мероприятия за пару часов. Билеты первого релиза доступны в двух вариантах: — Только рок – доступ к мероприятию до 22:00 (500?) — Единый билет (рок+техно) – полный доступ к мероприятию (700?)