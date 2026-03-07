ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Свет мой, зеркальце, скажи!

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Коллажная практика с Аквамариной Бенгальской В этой коллажной практике сфокусируешься на самом прекрасном — самих себе — и возьмёшь зеркало не для критики, а для любви. Из фрагментов журналов, бумаги, фотографий и надписей создашь не просто автопортрет, а настоящее отражение своего внутреннего «я». Эта коллажная практика для всех, кто хочет через творчество увидеть себя с новой стороны и в безопасном пространстве поговорить о самоценности и внутренней красоте. Кроме мыслей и эмоций, с собой ты унесёшь свой уникальный коллажный (и не обязательно буквальный) автопортрет! А дополнит практику чаепитием с домашним пирогом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста