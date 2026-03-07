Коллажная практика с Аквамариной Бенгальской В этой коллажной практике сфокусируешься на самом прекрасном — самих себе — и возьмёшь зеркало не для критики, а для любви. Из фрагментов журналов, бумаги, фотографий и надписей создашь не просто автопортрет, а настоящее отражение своего внутреннего «я». Эта коллажная практика для всех, кто хочет через творчество увидеть себя с новой стороны и в безопасном пространстве поговорить о самоценности и внутренней красоте. Кроме мыслей и эмоций, с собой ты унесёшь свой уникальный коллажный (и не обязательно буквальный) автопортрет! А дополнит практику чаепитием с домашним пирогом.