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Субботний Стендап

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

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от 1100₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Субботний стендап — концерт от опытных комиков с лучшей программой. Это любимый формат зрителей. Субботний стендап пользуется популярностью и уже долго остаётся лидером по посещаемости, так как ты можешь провести выходной вечер с друзьями, посмеяться от души и насладиться качественной комедией в новом современном стендап-клубе.

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