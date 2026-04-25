Субботний стендап — концерт от опытных комиков с лучшей программой. Это любимый формат зрителей. Субботний стендап пользуется популярностью и уже долго остаётся лидером по посещаемости, так как ты можешь провести выходной вечер с друзьями, посмеяться от души и насладиться качественной комедией в новом современном стендап-клубе.