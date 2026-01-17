Субботний стендап — концерт от лучших комиков объединения Стендап Сибирь. Концерт выходного дня — отличная возможность познакомиться с местной комедией и провести вечер в прекрасном баре. Резиденты усердно готовились, поэтому гарантируют качественный материал, уютную атмосферу и хорошее настроение. Дата и время: 13 декабря в 16:00, 18:00, 20:00