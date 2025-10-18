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Субботний StandUp

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

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от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Субботний стендап — выходной концерт резидентов Стендап Сибирь, который проходит каждую субботу в 16:00, 18:00 и в 20:00 Комики подготовили проверенные шутки, чтобы сделать твой выходной день по-настоящему ярким. Концерт проходит в атмосферном баре, поэтому тебя будут ждать фирменные напитки, отличное настроение и качественный юмор. Нет ничего лучше, чем от души посмеяться после тяжёлой рабочей недели. Прекрасная возможность провести вечер субботы в сопровождении крутых Красноярских комиков.

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