Субботний StandUp
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Субботний стендап — выходной концерт резидентов Стендап Сибирь, который проходит каждую субботу в 16:00, 18:00 и в 20:00 Комики подготовили проверенные шутки, чтобы сделать твой выходной день по-настоящему ярким. Концерт проходит в атмосферном баре, поэтому тебя будут ждать фирменные напитки, отличное настроение и качественный юмор. Нет ничего лучше, чем от души посмеяться после тяжёлой рабочей недели. Прекрасная возможность провести вечер субботы в сопровождении крутых Красноярских комиков.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи