Почему одни образы нас завораживают, а другие заставляют отвести взгляд? Художники веками исследовали границы дозволенного и интимного, превращая зрителя в соучастника этого напряжённого диалога. Напряжённого и постыдного. Ты проследишь, как в разные эпохи менялись представления о том, что «прилично» показывать, а что нужно скрывать. И может ли чувство стыда не иметь основание в наготе? Разберёшь разные примеры: от библейского стыда Адама и Евы до чувств Майкла Фассбендера в фильме «Стыд» Стива Маккуина. От античной Венеры к произведениям Трейси Эмин — путь искусства становится историей того, как человек учится смотреть на себя без страха. Эта лекция о взгляде, уязвимости и человеческом достоинстве — о том, как искусство помогает принимать себя, даже если это порой неловко. Лекцию читает Ксения Ильченко, культуролог, магистр искусствоведения, лектор проекта «Давайте перейдём». Лекция проходит в рамках параллельной программы фестиваля «Нансен».