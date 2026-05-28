Возраст 18+
Стендап
Про событие
Если после этого шоу ты пойдёшь домой быстрее — это нормально. Шоу «Страшилки», где тебя напугают смехом и рассмешат страхом. Тебя ждут криповые истории, неожиданные повороты и шутки, которые ломают напряжение. Комики буквально будут превращать хоррор в комедию прямо по ходу истории.
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