Если после этого шоу ты пойдёшь домой быстрее — это нормально. Шоу «Страшилки», где тебя напугают смехом и рассмешат страхом. Тебя ждут криповые истории, неожиданные повороты и шутки, которые ломают напряжение. Комики буквально будут превращать хоррор в комедию прямо по ходу истории.