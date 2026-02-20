Странные секреты счастья: По следам семейки Аддамс
Дом, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 0+
Кино
Про событие
Лекция-расследование, где ты заглянешь за стены мрачного поместья, чтобы разобраться, почему самая странная семья в поп-культуре на самом деле — эталон здоровых отношений и психологического благополучия. В программе: • Они вообще нормальные? — Вспомнишь, кто такие Аддамсы, и чья рука так и норовит сбежать из-под контроля • За стенами мрачного поместья — Разберёшь, почему пугаться и играть с едой — это здоровая норма, а не повод для тревоги • Шекспировские страсти — Проанализируешь «выход в свет» и тот самый ужасный, чересчур жизнерадостный воздух нормального мира • Это Оно! — Поговоришь о друзьях семьи. Насколько нужно быть странным, чтобы вписаться в их компанию? • В самое сердечко — Исследуешь истинные ценности Аддамсов. И главный вопрос: до скольки лет нормально кататься с горок? • Бу! Подведешь итоги — Так в чём же странные секреты их непоколебимого счастья?
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