Центру путешественников исполняется 32 года. По этому поводу будет устроена вечеринка:) Прикоснёшься к 4 стихиям: Воде, Земле, Огоню и Воздуху. В программе: — создание украшения из натуральных камней — рисование на свечах — создание ловца воздуха — изготовление древесных магнитов И многое другое! На входе будут угощать волшебным зельем.