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Стихии леса

«Центр путешественников», улица Карла Маркса, 49

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Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Центру путешественников исполняется 32 года. По этому поводу будет устроена вечеринка:) Прикоснёшься к 4 стихиям: Воде, Земле, Огоню и Воздуху. В программе: — создание украшения из натуральных камней — рисование на свечах — создание ловца воздуха — изготовление древесных магнитов И многое другое! На входе будут угощать волшебным зельем.

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