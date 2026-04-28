Стихии леса
«Центр путешественников», улица Карла Маркса, 49
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Мастер-классы
Про событие
Центру путешественников исполняется 32 года. По этому поводу будет устроена вечеринка:) Прикоснёшься к 4 стихиям: Воде, Земле, Огоню и Воздуху. В программе: — создание украшения из натуральных камней — рисование на свечах — создание ловца воздуха — изготовление древесных магнитов И многое другое! На входе будут угощать волшебным зельем.
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