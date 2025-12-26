Стихи большого города
Дом кино, проспект Мира, 88
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
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Про событие
Событие, где на одной сцене встретятся дорогие сердцу люди, прочтут стихи, споют, и расскажут истории о чуде. Телеканал «Прима» снимет всё это. Позже ты сможешь увидеть себя на телеканале. Герои вечера: — Анна Прохорова — Светлана Демешонок — Павел Мосин — Виталий Козырев — Владимир Мяоников — Ольга Дубровская
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