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  1. Красноярск
  2. События

Стихи большого города

Дом кино, проспект Мира, 88

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Событие, где на одной сцене встретятся дорогие сердцу люди, прочтут стихи, споют, и расскажут истории о чуде. Телеканал «Прима» снимет всё это. Позже ты сможешь увидеть себя на телеканале. Герои вечера: — Анна Прохорова — Светлана Демешонок — Павел Мосин — Виталий Козырев — Владимир Мяоников — Ольга Дубровская

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