Ставка на смех - новый формат, в котором комики ставят деньги на свои шутки. Наша версия покера, где вместо карт у игроков специальные карточки с местами и персонажами, на которые они должны придумать шутку. Самый смешной - забирает банк. Прекрасная возможность посмотреть как азарт делает людей смешнее