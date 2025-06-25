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  1. Красноярск
  2. События

Ставка на смех

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ставка на смех - новый формат, в котором комики ставят деньги на свои шутки. Наша версия покера, где вместо карт у игроков специальные карточки с местами и персонажами, на которые они должны придумать шутку. Самый смешной - забирает банк. Прекрасная возможность посмотреть как азарт делает людей смешнее

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