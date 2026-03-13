Стас Старовойтов – российский стендап комик, актёр, автор, «пионер» жанра «стенд-ап комедии» в России, участник первого и «золотого» состава шоу «Стендап» на канале ТНТ. На данный момент снялся в более чем 100 выпусках данного шоу, снял сольный концерт по заказу ТНТ, принимал участие в различных шоу телеканала, в 2021 году имел свой сериал «Стас», с премьерой на канале ТНТ.