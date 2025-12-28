Представь, машина времени забрасывает тебя в конец XIX века, ну, скажем, в 1892 год. На улицах людно и снежно, совсем скоро Сочельник. Вот бы разобраться, что делать с подарками и ёлкой, как встречать Новый Год и добыть билеты на премьеру «Щелкунчика»… На лекции «Старый новый год» с Мариной ты поговоришь о том, как возникали привычные традиции, какие надежды и чаяния были у жителей Российской империи в канун праздников, чем занимались люди в Святочную неделю, а также какие блюда были на прздничном столе и как на ёлках оказалось мыло. Всё это с многочисленными цитатами из дневников, писем и мемуаров, которые помогут нам погрузиться в эпоху и помогут твоему путешествию во времени. Лекция будет дополнена чаепитием.