Stanislavsky — это ирония, хулиганство и честность в каждой строке. Они смеются над всеми — от романтиков тёмных подъездов до пацанов в балаклавах, от субкультурных «отцов» до трендов, которые живут ровно сутки. Каждый трек — это кривое зеркало современной молодёжи, мемов и странностей нашего времени. Если ты хочешь услышать, как звучит искренний хаос, приправленный саксофоном, панковским драйвом и улыбкой до ушей — добро пожаловать на гиг. При поддержке: UMO Band