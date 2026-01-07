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Stanislavsky

Андеграунд-бар 64/6, Качинская улица, 64/6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Stanislavsky — это ирония, хулиганство и честность в каждой строке. Они смеются над всеми — от романтиков тёмных подъездов до пацанов в балаклавах, от субкультурных «отцов» до трендов, которые живут ровно сутки. Каждый трек — это кривое зеркало современной молодёжи, мемов и странностей нашего времени. Если ты хочешь услышать, как звучит искренний хаос, приправленный саксофоном, панковским драйвом и улыбкой до ушей — добро пожаловать на гиг. При поддержке: UMO Band

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