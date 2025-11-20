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StandUp в Jil

Брассерия Jil, проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап в Jil — первоклассный юмор в элегантной атмосфере ресторана. Только опытные комики, только лучшие шутки — без импровизаций и сомнительных экспериментов. Всё чётко, профессионально и смешно. Тебя ждёт качественная комедия, стильный зал, изысканное меню и атмосфера настоящего отдыха. Это вечер, который приятно провести вдвоём, с друзьями или даже в одиночку, если хочется качественного юмора и красивой обстановки.

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