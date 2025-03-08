ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

StandUp по-женски

улица Карла Маркса, 95

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Популярный формат женского шоу теперь и в Красноярске! Лучшие девушки-комики региона и медийные гостьи из Москвы и Питера будут радовать вас своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Импровизаторы: 10 лет
Импровизаторы: 10 лет

от 1700₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста