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Стендап
Про событие
Популярный формат женского шоу теперь и в Красноярске! Лучшие девушки-комики региона и медийные гостьи из Москвы и Питера будут радовать вас своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие.
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