Популярный формат женского шоу теперь и в Красноярске! Лучшие девушки-комики региона и медийные гостьи из Москвы и Питера будут радовать вас своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие.