StandUp по обмену: Екатеринбург
проспект Мира, 88
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт, где опытные комики из другого города делят сцену с местными резидентами. Суть проста: сюда приезжают комики из других уголков России, чтобы ты услышал их лучшие шутки. Каждое шоу — это свежий взгляд на юмор, который меняется от города к городу. На этот раз познакомишься с уральской школой стендапа, встретив гостей из Екатеринбурга
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