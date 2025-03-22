Концерт, где опытные комики из другого города делят сцену с местными резидентами. Суть проста: сюда приезжают комики из других уголков России, чтобы ты услышал их лучшие шутки. Каждое шоу — это свежий взгляд на юмор, который меняется от города к городу. На этот раз познакомишься с уральской школой стендапа, встретив гостей из Екатеринбурга