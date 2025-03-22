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StandUp по обмену: Екатеринбург

проспект Мира, 88

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт, где опытные комики из другого города делят сцену с местными резидентами. Суть проста: сюда приезжают комики из других уголков России, чтобы ты услышал их лучшие шутки. Каждое шоу — это свежий взгляд на юмор, который меняется от города к городу. На этот раз познакомишься с уральской школой стендапа, встретив гостей из Екатеринбурга

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