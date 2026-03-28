Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап на заводе — да-да, прямо на пивоваренном заводе. Индустриальная атмосфера, холодные бокалы и свежие шутки от опытных комиков — хороший повод сменить обстановку и отвлечься от повседневности. Здесь можно встретиться с друзьями и просто отдохнуть, слушая выступления наших резидентов. Мероприятие отлично подойдёт, если любишь живой юмор и хочешь провести вечер в необычной обстановке.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи