Стендап на заводе — да-да, прямо на пивоваренном заводе. Индустриальная атмосфера, холодные бокалы и свежие шутки от опытных комиков — хороший повод сменить обстановку и отвлечься от повседневности. Здесь можно встретиться с друзьями и просто отдохнуть, слушая выступления наших резидентов. Мероприятие отлично подойдёт, если любишь живой юмор и хочешь провести вечер в необычной обстановке.