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Стендап на заводе

Бар Заводъ, улица Ломоносова, 24

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап на заводе — да-да, прямо на пивоваренном заводе. Индустриальная атмосфера, холодные бокалы и свежие шутки от опытных комиков — хороший повод сменить обстановку и отвлечься от повседневности. Здесь можно встретиться с друзьями и просто отдохнуть, слушая выступления наших резидентов. Мероприятие отлично подойдёт, если любишь живой юмор и хочешь провести вечер в необычной обстановке.

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