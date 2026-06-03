щщщиииттт!
Circus Concert-Hall, Высотная улица, 35А/1
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа щщщиииттт! отправляется в большой весенний тур, который приурочен к 10-летию коллектива. щщщиииттт! исполнят все самые важные песни + хиты. щщщиииттт! — это музыка внутренних терзаний и разочарований в самом себе. Благодаря цепким мелодиям и понятным каждому текстам, группа моментально стала одним из главных явлений на отечественной сцене, расширяя с каждым днём географию своих слушателей.
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