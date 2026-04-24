Дети Леса, Сруб в Красноярске с презентацией альбома «Ележивика». Где-то в чаще, в глухих, забытых богом краях, стоит одинокий панельный дом-призрак. В былые времена была тут здравница — место, где врачевали не тела, но души, измученные городской суетой. Лекарством же служил редкий отвар из дикой ележивики, ягоды столь же призрачной, сколь и целительной, что произрастает лишь в этих сумрачных, намоленных местах. Ныне же альбом «Ележивика» и есть тот самый воссозданный рецепт. Восемь чаш целительного зелья, восемь песнопений, что дошли благодаря последнему хранителю той здравницы Александру Александровичу. Относись к каждому звуку, к каждому глотку сего отвара с благоговейной осторожностью. Если курс лечения будет пройдён неспешно и внемлюще, к последней ноте тебя ожидает преображение: лёгкие наполнятся хвойной свежестью, лик озарится светом ласкового осеннего солнца, а в груди забьётся новая сила и неодолимая жажда жить.