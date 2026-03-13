Выставка графики Юлии Бушмелевой. Выставка, посвящённая Красноярску, позволяет по-новому взглянуть на знакомые городские ландшафты. В своих индустриальных пейзажах художница всматривается в сплетения проводов и ритмы конструкций, чтобы через графику погрузиться в сложные ментальные процессы. Провода — не просто отражение реальности, для Юлии Бушмелевой они символизируют наши мысли: спутанные, находящиеся в постоянном поиске, но всегда несущие некие сигналы и сообщения. И этот хаос повседневности можно перевести в порядок, а в запутанном клубке городских коммуникаций обнаруживается ясность. Вслед за британским исследователем Ником Данном («Тёмные материи. Манифест ночного города») смотрим на ландшафт в сумерках, как на палимпсест, пересечение мыслей и смыслов, сложный текст о связях между людьми, идеями, городами. Вход свободный. Время работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.