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Спишь?

Бар Штаб, проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу «Спишь?» — это шоу, где экспертно оцениваются поступки бывших и разбираются модели поведения тех, о ком давно стоит забыть: манипуляция, игнор… или просто человек — ошибка природы. Короче, если когда-то прилетало «спишь?» после месяца тишины — добро пожаловать. Здесь считаются красные флаги и возвращается спокойный сон.

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