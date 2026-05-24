Шоу «Спишь?» — это шоу, где экспертно оцениваются поступки бывших и разбираются модели поведения тех, о ком давно стоит забыть: манипуляция, игнор… или просто человек — ошибка природы. Короче, если когда-то прилетало «спишь?» после месяца тишины — добро пожаловать. Здесь считаются красные флаги и возвращается спокойный сон.