Soltwine
Rock Jazz Cafe, улица Сурикова, 12/6
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Soltwine — это музыкальный проект Андрея Волобуева, инди-рок исполнителя из Белгорода. Главная особенность его музыки — простота и правдивость, благодаря которой её легко почувствовать и проникнуться. Его первый альбом называется «Комнаты без постелей», в него вошли такие популярные композиции, как «Ставь чайник», «Чучело» и «Молоды».
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