Soltwine — это музыкальный проект Андрея Волобуева, инди-рок исполнителя из Белгорода. Главная особенность его музыки — простота и правдивость, благодаря которой её легко почувствовать и проникнуться. Его первый альбом называется «Комнаты без постелей», в него вошли такие популярные композиции, как «Ставь чайник», «Чучело» и «Молоды».