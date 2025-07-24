Литературный вечер с красноярскими поэтами Василием Алдаевым и Йежином Каравашеком. Ты будешь читать и обсуждать художественные тексты о собаках: свои и чужие, любимые и просто примечательные. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.