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Собачьи чтения

Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Литературный вечер с красноярскими поэтами Василием Алдаевым и Йежином Каравашеком. Ты будешь читать и обсуждать художественные тексты о собаках: свои и чужие, любимые и просто примечательные. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.

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