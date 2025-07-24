Собачьи чтения
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Литературный вечер с красноярскими поэтами Василием Алдаевым и Йежином Каравашеком. Ты будешь читать и обсуждать художественные тексты о собаках: свои и чужие, любимые и просто примечательные. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.
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