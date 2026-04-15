Снял себя сам / разговор об автопортретах в живописи и фото
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 2500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На лекции поговоришь об автопортретах в живописи и фотографии, посмотришь на красивые примеры жанра во время лекции и сделаешь селфи:) Поговоришь о возникновении автопортрета как жанра и вариациях его проявлений в произведениях живописи разных эпох. Увидишь путь от разных образов и ролей до откровенного изображения художниками самих себя такими, какие они есть. Побеседуешь о том, как честный взгляд на себя в зеркале может стать иногда самым радикальным художественным жестом. И обсудишь, как на всё это повлияло появление фотографии и какие приёмы она принесла в жанр автопортрета, как он существует в наши дни и где пролегает грань между автопортретом и селфи. Лекцию читает Аквамарина Бенгальская, преподаватель изобразительного искусства, арт-директор проекта «Давайте перейдём». Лекция проходит в рамках параллельной программы фестиваля «Нансен».
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