Лекция Максима Конарева, где ты узнаешь, как музыка из аккомпанемента превратилась в главного героя большого кино, способного спасти даже плохой фильм. Когда в кино пришёл звук, далеко не все были рады. Кто-то даже считал, что кинематографу конец. Эти люди оказались неправы, и сегодня мы не можем представить себе большое кино без большой музыки. Саундтрекам дают «Оскары», саундтреки становятся мемами — музыка делает кино лучше. И на лекции с Максимом Конаревым ты выяснишь, как Послушаешь, как звучат жанры. Разберёшься, почему именно Дэнни Элфьман озвучивал большую супергероику много лет назад, и кто пишет песни для Бонда. Узнаешь, почему сборный саундтрек иногда лучше оригинального — обратишься к опыту «Шрека» и Квентина Тарантино. Вспомнишь фильмы, в которых музыка — полноценная часть сюжета. Зачем брать кассетный плеер в космос, и какую музыку лучше слушать во время полицейской погони? Выяснишь, чьи песни должны играть в фильме, если главный герой — музыкант. Например, гений, как Моцарт, или андердог, как Эминем. И, наконец, может ли хороший саундтрек спасти плохой фильм? Обо всём этом поговоришь на этой лекции.