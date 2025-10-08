Выбор редакции
Смех и Слайды
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Смех и слайды — комики защищают презентации перед "экспертами" и зрителями. Уникальный формат, в котором участники с юмором представят заранее подготовленные презентации, а наши резиденты в роли экспертов будут задавать им вопросы. Всё, как на защите диплома, только веселее! Ты сможешь не только посмеяться, но и поучаствовать в шоу, задав свои каверзные вопросы. Заряд позитивных эмоций обеспечен.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи