Смех и слайды — комики защищают презентации перед "экспертами" и зрителями. Уникальный формат, в котором участники с юмором представят заранее подготовленные презентации, а наши резиденты в роли экспертов будут задавать им вопросы. Всё, как на защите диплома, только веселее! Ты сможешь не только посмеяться, но и поучаствовать в шоу, задав свои каверзные вопросы. Заряд позитивных эмоций обеспечен.