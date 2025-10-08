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Смех и Слайды

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Смех и слайды — комики защищают презентации перед "экспертами" и зрителями. Уникальный формат, в котором участники с юмором представят заранее подготовленные презентации, а наши резиденты в роли экспертов будут задавать им вопросы. Всё, как на защите диплома, только веселее! Ты сможешь не только посмеяться, но и поучаствовать в шоу, задав свои каверзные вопросы. Заряд позитивных эмоций обеспечен.

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