Возраст 18+
Стендап
Про событие
Смех и слайды — комики защищают презентации перед экспертами и зрителями. Уникальный формат, в котором участники с юмором представят заранее подготовленные презентации, а резиденты в роли экспертов будут задавать им вопросы. Всё, как на защите диплома, только веселее. Ты сможешь не только посмеяться, но и поучаствовать в шоу, задав свои каверзные вопросы. Заряд позитивных эмоций обеспечен!
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