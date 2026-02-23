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Смех

Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самый непредсказуемый релиз группы, которая никогда не успокоится, впрочем, как и герои нового альбома, то есть обычные люди, такие же, как ты, любящие угорать, тусоваться, развлекаться, быть честными и счастливыми. Жёсткая неделька — это история рандомного, среднестатистического Хьюмана во всей его жизненной красе. Если ты не нашёл в нём себя, то тебе стоит задуматься о собственной жизни. Просто так не понять, каково это, пока сам не проживёшь. Попробуйте провести свою неделю так же...

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