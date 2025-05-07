Уютная встреча книголюбов, посвящённая одному из самых глубоких произведений XIX века — философскому роману Оноре де Бальзака «Шагреневая Кожа». В этот вечер погрузишься в эпоху и творческий путь французского классика, проведёшь анализ произведения, поделишься мыслями о прочитанной книге и послушаешь пластинки.