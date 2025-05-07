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  1. Красноярск
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Слушаем и обсуждаем: «Шагреневая Кожа»

проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Уютная встреча книголюбов, посвящённая одному из самых глубоких произведений XIX века — философскому роману Оноре де Бальзака «Шагреневая Кожа». В этот вечер погрузишься в эпоху и творческий путь французского классика, проведёшь анализ произведения, поделишься мыслями о прочитанной книге и послушаешь пластинки.

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