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Про событие
Уютная встреча книголюбов, посвящённая одному из самых глубоких произведений XIX века — философскому роману Оноре де Бальзака «Шагреневая Кожа». В этот вечер погрузишься в эпоху и творческий путь французского классика, проведёшь анализ произведения, поделишься мыслями о прочитанной книге и послушаешь пластинки.
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