Герой питерского андеграунда, звезда баттл-рэпа, селебрити с фигой в кармане, главный хейтер русского хип-хопа и его же гордость — Слава КПСС даст большой концерт. Слава поиграет с твоим воображением и взорвёт фейерверк из шизоидного флоу, искромётных панчей и взрывоопасных битов.