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  1. Красноярск
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Слава КПСС

Высотная улица, 35А/1

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от 1600₽ до 5600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Герой питерского андеграунда, звезда баттл-рэпа, селебрити с фигой в кармане, главный хейтер русского хип-хопа и его же гордость — Слава КПСС даст большой концерт. Слава поиграет с твоим воображением и взорвёт фейерверк из шизоидного флоу, искромётных панчей и взрывоопасных битов.

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