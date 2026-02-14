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Герой питерского андеграунда, звезда баттл-рэпа, селебрити с фигой в кармане, главный хейтер русского хип-хопа и его же гордость — Слава КПСС даст большой концерт. Слава поиграет с твоим воображением и взорвёт фейерверк из шизоидного флоу, искромётных панчей и взрывоопасных битов.
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