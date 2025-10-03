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  1. Красноярск
  2. События

Скорбь II

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

от 950₽ до 1600₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Возвращение в бездну мрачнейших глубин. Клуб-галерея станет местом паломничества для тех, кто жаждет настоящего искусства мрака и хаоса: — Енисей (Emo/Screamo/Black Metal) из Новосибирска вскроет душу режущими риффами и криками из самой глубины души — La Nuit (Depressive Atmospheric/Post Black Metal) из Иркутска окутают сознание шлейфом мрачной безнадежности и пустоты — Fallen lives (Atmospheric Black Metal) наполнят сердца атмосферой бескрайних лесов — Askr and Embla (Instrumental Siberian Black Metal) поведают бессловесную симфонию холодной вечности

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