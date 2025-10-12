Выставка красноярской художницы Гали Любушкиной. Художница в представленных на выставке работах обращается к исследованию цифровой ностальгии поколения 2000-х, чье детство было окружено тактильными и визуальными образами ранней эпохи Рунета: не пытается вернуть прошлое, а переосмысляет его. Личные воспоминания и коллективные мифы переплетаются в единую живую ткань выставки, иногда буквально — в вышивках и текстильных работах, иногда метафорически — в живописи и в самой архитектуре экспозиции, отсылающей к бесконечным блужданиям по сети.