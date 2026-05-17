Ксюша Ильченко приглашает тебе проследить эволюцию женских поп-групп от пионеров 1960-х до провокационных образов нулевых — через The Supremes, Spice Girls, Destiny’s Child, «Фабрику», «Виагру», «Серебро», «Ранеток», HAIM и Blackpink. Разберёшь, как эти коллективы отражали и формировали сдвиги в обществе: от идеала послушной красотки 60-х к женской силы90-х, бунтаркам нулевых и многогранным ролям лидерства, материнства, сексуальности и дружбы сегодня. Ключевые этапы: 1960-е: Supremes — символ женской грации в эпоху борьбы за права. 1990-е: TLC (самостоятельность), Spice Girls (индивидуальность), Destiny’s Child (сестринская солидарность). 2000-е — сегодня: «Ранетки» (подростковый бунт), «Виагра» (провокация), Pussycat Dolls и Blackpink (глобальная сила и разнообразие).