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Про событие
Международный фестиваль документального кино. В программе – современная авторская документалистика, раскрывающая через выразительные визуальные образы и новаторские приёмы уникальные человеческие истории со всего мира. Гостей ждут показы, встречи с режиссёрами и профессиональные дискуссии, объединяющие тех, кто верит в силу документального кино вдохновлять и менять жизнь к лучшему. В этом году в программе фестиваля будет представлено 30 фильмов, которые распределятся по конкурсам: — Международная программа полнометражных фильмов (60–180 минут); — Международная программа короткого и среднего метра (10–60 минут); — Российская программа (10–180 минут). В каждую войдёт 10 фильмов. Кроме того, зрителей ждут параллельная программа и мастер-классы.
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