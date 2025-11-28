ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

SiberiaDOC

Точное место кинопоказов смотри по кнопке «Купить билет»

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 450₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Международный фестиваль документального кино. В программе – современная авторская документалистика, раскрывающая через выразительные визуальные образы и новаторские приёмы уникальные человеческие истории со всего мира. Гостей ждут показы, встречи с режиссёрами и профессиональные дискуссии, объединяющие тех, кто верит в силу документального кино вдохновлять и менять жизнь к лучшему. В этом году в программе фестиваля будет представлено 30 фильмов, которые распределятся по конкурсам: — Международная программа полнометражных фильмов (60–180 минут); — Международная программа короткого и среднего метра (10–60 минут); — Российская программа (10–180 минут). В каждую войдёт 10 фильмов. Кроме того, зрителей ждут параллельная программа и мастер-классы.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста